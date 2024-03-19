«Пропавшую» Кейт Миддлтон заметили в фермерском магазине в Виндзоре

Лондон. Великобритания. После двух месяцев отсутствия на публичных мероприятиях принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась на людях. Ее заметили в нескольких местах в Виндзоре вместе с мужем, принцем Уильямом, передает «Рен ТВ» со ссылкой на британский таблоид Sun.

16 марта Кейт и ее супруга видели неподалеку от коттеджа «Аделаида» в Виндзоре. Также Миддлтон зашла за покупками в фермерский магазин. Кроме того, в минувшие выходные чета посетила спортивное мероприятие, в котором участвовали их дети: десятилетний Джордж, восьмилетняя Шарлотта и пятилетний Луи. Однако, как отмечает Лента.ру, снимков или видео с супругами издание не опубликовало, есть лишь ссылки на слова очевидцев. Те утверждают, что принцесса выглядела здоровой и радостной.

Напомним, 17 января стало известно, что Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. После этого принцесса Уэльская не появлялась на публике больше двух месяцев. Это привело к возникновению слухов о ее плохом самочувствии. Масла в огонь подлила публикация снимка Кейт 11 марта. Разместившие его издания вскоре удалили фото в связи с обнаружением признаков редактирования.

Кстати, 18 марта ряд российских СМИ сообщили о смерти короля Великобритании Карла III, который проходит лечение от рака предстательной железы. Однако эта информация оказалась фейком.

UPD: позднее на сайтах британских изданий появилось несколько свежих любительских видео с Кейт Миддлтон.