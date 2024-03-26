Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

На президента Венесуэлы планировалось покушение в Каракасе

11:03, 26 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На президента Венесуэлы планировалось покушение в Каракасе
11:03, 26 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
180
0
#Латинская Америка\n#Венесуэла\n#политика\n#власть\n#президент\n#митинг\n#теракт\n#покушение
Фото: kremlin.ru
180
0

Теракт готовили активисты ультраправой партии.

Каракас. Венесуэла. Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро предотвратили спецслужбы страны. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал сам глава республики, двое вооруженных мужчин планировали напасть на него во время митинга в Каракасе. Их задержали незадолго до начала мероприятия. По словам президента, злоумышленники являлись активистами не существующей в настоящее время ультраправой партии Vente Venezuela.

Ранее сообщалось о задержании в Венесуэле группы лиц, которые планировали пронести взрывчатку на митинг.

11:03, 26 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
180
0
#Латинская Америка\n#Венесуэла\n#политика\n#власть\n#президент\n#митинг\n#теракт\n#покушение