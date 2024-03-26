На президента Венесуэлы планировалось покушение в Каракасе

Каракас. Венесуэла. Покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро предотвратили спецслужбы страны. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал сам глава республики, двое вооруженных мужчин планировали напасть на него во время митинга в Каракасе. Их задержали незадолго до начала мероприятия. По словам президента, злоумышленники являлись активистами не существующей в настоящее время ультраправой партии Vente Venezuela.

Ранее сообщалось о задержании в Венесуэле группы лиц, которые планировали пронести взрывчатку на митинг.