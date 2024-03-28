Шольц посчитал терактом поджог, после которого остановил конвейер завод Tesla

Берлин. Германия. Поджог подстанции, из-за которого завод Tesla остался без электричества и прекратил работу, был терактом. Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Газета.ру со ссылкой на издание Märkische Allgemeine Zeitung.

Глава государства потребовал, чтобы полиция и спецслужбы выявили и отдали под суд виновных.

Завод по выпуску аккумуляторов, автомобилей Tesla и комплектующих к ним в немецком Грюнхайде остановил работу 5 марта, после того как экологические активисты подожгли питавшую его электроподстанцию. Персонал обесточенного предприятия эвакуировали.