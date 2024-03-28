Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Шольц посчитал терактом поджог, после которого остановил конвейер завод Tesla

15:31, 28 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Шольц посчитал терактом поджог, после которого остановил конвейер завод Tesla
15:31, 28 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Германия\n#власть\n#общество\n#промышленность\n#электроснабжение\n#теракт\n#экология\n#активисты\n#Tesla\n#поджог
Фото: pxhere.com
48
0

В преступлении подозревают экоактивистов.

Берлин. Германия. Поджог подстанции, из-за которого завод Tesla остался без электричества и прекратил работу, был терактом. Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет Газета.ру со ссылкой на издание Märkische Allgemeine Zeitung.

Глава государства потребовал, чтобы полиция и спецслужбы выявили и отдали под суд виновных.

Завод по выпуску аккумуляторов, автомобилей Tesla и комплектующих к ним в немецком Грюнхайде остановил работу 5 марта, после того как экологические активисты подожгли питавшую его электроподстанцию. Персонал обесточенного предприятия эвакуировали.

15:31, 28 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
48
0
#Германия\n#власть\n#общество\n#промышленность\n#электроснабжение\n#теракт\n#экология\n#активисты\n#Tesla\n#поджог