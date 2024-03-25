Макрон заявил о пребывании участников теракта в «Крокусе» во Франции

Париж. Франция. Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» ранее «засветились» во Франции. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, пишет Газета.ру со ссылкой на Reuters.

«Эта группировка также пыталась совершить несколько акций на нашей собственной земле», — приводит издание слова французского лидера. Иных подробностей Макрон не озвучил. Также он заявил, что Россия подверглась атаке исламистов.

Ранее во Франции повысили уровень террористической угрозы до наивысшего. В Елисейском дворце провели заседание, связанное с терактом в России.

UPD: позднее стало известно, что Эммануэль Макрон имел в виду не непосредственных исполнителей атаки на концертный зал в Красногорске, а запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ в целом.