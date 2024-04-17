Принцессу Нидерландов больше года прятали от мафии в Испании

Амстердам. Нидерланды. Наследница престола Нидерландов Амалия более года провела в Испании, опасаясь похищения у себя на родине. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на издание NOS.

Как рассказали источники в королевской семье, в октябре 2022 года 20-летняя принцесса вынуждена была отказаться от планов изучать политику, психологию, право и экономику в Амстердамском университете. Девушка даже собиралась жить не как принцесса, а как сокурсники – в студенческом общежитии. Но все изменила информация от полиции: Амалию собираются похитить. Об этом стало известно из перехваченных разговоров лидеров местных преступных группировок.

Принцессу увезли из Амстердама во дворец королевской семьи в Гааге. Позднее наследница уехала учиться в Мадрид, где провела больше года – находиться там ей было безопаснее, чем на родине.

С тех пор спецслужбы приняли меры для защиты принцессы. Недавно ей разрешили вернуться в Амстердам и даже участвовать в официальных мероприятиях.