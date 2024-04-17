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Принцессу Нидерландов больше года прятали от мафии в Испании

17:58, 17 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Принцессу Нидерландов больше года прятали от мафии в Испании
17:58, 17 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Нидерланды\n#Испания\n#власть\n#политика\n#криминал\n#преступность\n#полиция\n#спецслужбы\n#монархия
Фото: pxhere.com
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Теперь опасность миновала.

Амстердам. Нидерланды. Наследница престола Нидерландов Амалия более года провела в Испании, опасаясь похищения у себя на родине. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на издание NOS.

Как рассказали источники в королевской семье, в октябре 2022 года 20-летняя принцесса вынуждена была отказаться от планов изучать политику, психологию, право и экономику в Амстердамском университете. Девушка даже собиралась жить не как принцесса, а как сокурсники – в студенческом общежитии. Но все изменила информация от полиции: Амалию собираются похитить. Об этом стало известно из перехваченных разговоров лидеров местных преступных группировок. 

Принцессу увезли из Амстердама во дворец королевской семьи в Гааге. Позднее наследница уехала учиться в Мадрид, где провела больше года – находиться там ей было безопаснее, чем на родине. 

С тех пор спецслужбы приняли меры для защиты принцессы. Недавно ей разрешили вернуться в Амстердам и даже участвовать в официальных мероприятиях.

17:58, 17 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
30
0
#Нидерланды\n#Испания\n#власть\n#политика\n#криминал\n#преступность\n#полиция\n#спецслужбы\n#монархия