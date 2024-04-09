Андрей Шуткин возглавил Госкомитет Удмуртии по делам ГО и ЧС

Ижевск. Удмуртия. Евгения Шутова на посту председателя Госкомитета Удмуртии по делам ГО и ЧС сменил Андрей Шуткин, ранее занимавший должность руководителя секретариата зампреда регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Андрей Шуткин приступил к исполнению обязанности председателя Госкомитета с 9 апреля 2024 года. Напомним, его предшественник покинул этот пост по собственному желанию.

Наша справка: Андрей Алексеевич Шуткин. Получил образование в УдГУ по специальности «Юриспруденция». С 1995 по 2007 годы работал в прокуратуре Удмуртии. Затем до 2020 года занимал пост руководителя следственного отдела по Первомайскому району Ижевска Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Удмуртии.

С 2020 по 2021 годы был руководителем Октябрьского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Удмуртии. С 2021 по 2023 годы — помощником заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Ильяса Ханнанова.