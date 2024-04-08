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Премьер Румынии Чолаку хотел бы видеть Молдавию частью своей страны

12:06, 08 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Премьер Румынии Чолаку хотел бы видеть Молдавию частью своей страны
12:06, 08 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
76
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#Румыния\n#Молдавия\n#Евросоюз\n#общество\n#власть\n#политика\n#инициативы
Фото: pxhere.com
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Опросы показывают, что данную инициативу не поддерживают 60% молдаван.

Бухарест. Румыния. О желании принять Молдавию в состав своей страны заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. По его мнению, это может произойти при вступлении бывшей советской республики в Евросоюз, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал DC News.

Чолаку напомнил, что Молдавия сохраняет экономическую стабильность благодаря помощи Румынии, и попросил думать не о прошлом, а о будущем, которое страны могут построить вместе. При этом инициатива объединения должна исходить от Молдавии, уточнил премьер Румынии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду признала, что против объединения с Румынией по данным опросов выступают примерно 60 процентов граждан ее страны.

12:06, 08 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
76
0
#Румыния\n#Молдавия\n#Евросоюз\n#общество\n#власть\n#политика\n#инициативы