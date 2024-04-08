Премьер Румынии Чолаку хотел бы видеть Молдавию частью своей страны

Бухарест. Румыния. О желании принять Молдавию в состав своей страны заявил премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. По его мнению, это может произойти при вступлении бывшей советской республики в Евросоюз, пишет «Российская газета» со ссылкой на портал DC News.

Чолаку напомнил, что Молдавия сохраняет экономическую стабильность благодаря помощи Румынии, и попросил думать не о прошлом, а о будущем, которое страны могут построить вместе. При этом инициатива объединения должна исходить от Молдавии, уточнил премьер Румынии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду признала, что против объединения с Румынией по данным опросов выступают примерно 60 процентов граждан ее страны.