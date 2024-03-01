В Удмуртии утвердили состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Вавожского района

Ижевск. Удмуртия. Распоряжением главы Удмуртии Александра Бречалова назначены члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост руководителя Вавожского района. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии.

В состав комиссии вошли руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлёв, начальник управления по работе с муниципалитетами Владимир Лазарев, начальник государственно-правового управления Владислав Поджаров и председатель постоянно комиссии Госсовета по культуре, туризму и нацполитике Андрей Ураськин.

Напомним, конкурс по определению главы Вавожского района стартовал в середине февраля. Ранее экс-глава муниципального образования Олег Овчинников занял пост бизнес-омбудсмена Удмуртии. Обязанности руководителя муниципалитета в настоящий момент исполняет Сергей Зорин.