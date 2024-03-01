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В Удмуртии утвердили состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Вавожского района

17:22, 01 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии утвердили состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост главы Вавожского района
17:22, 01 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Вавожский район\n#власть
Фото: ИА «Сусанин»
48
0

В комиссию вошли четыре человека.

Ижевск. Удмуртия. Распоряжением главы Удмуртии Александра Бречалова назначены члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост руководителя Вавожского района. Соответствующий документ опубликован на сайте главы и правительства Удмуртии.

В состав комиссии вошли руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлёв, начальник управления по работе с муниципалитетами Владимир Лазарев, начальник государственно-правового управления Владислав Поджаров и председатель постоянно комиссии Госсовета по культуре, туризму и нацполитике Андрей Ураськин.

Напомним, конкурс по определению главы Вавожского района стартовал в середине февраля. Ранее экс-глава муниципального образования Олег Овчинников занял пост бизнес-омбудсмена Удмуртии. Обязанности руководителя муниципалитета в настоящий момент исполняет Сергей Зорин.

17:22, 01 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Вавожский район\n#власть