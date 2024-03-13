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Сын генерала Шарля де Голля умер во Франции

11:59, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Сын генерала Шарля де Голля умер во Франции
11:59, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
107
0
#Франция\n#политика\n#власть\n#военные\n#история\n#Вторая мировая война\n#отцы и дети\n#память\n#смерть\n#некролог
Фото: памятник Шарлю де Голлю в Варшаве/wikipedia.org
107
0

Адмиралу Филиппу де Голлю было 102 года.

Париж. Франция. Стало известно о смерти сына генерала Шарля де Голля. Участник Второй мировой войны адмирал в отставке Филипп де Голль ушел из жизни в возрасте 102 лет, пишет «Российская газета» со ссылкой на Figaro.

После вторжения гитлеровской Германии во Францию 19-летний Филипп де Голль вступил в ряды Сопротивления. Затем в британском Портсмуте поступил в военно-морское училище, сражался с немцами в Атлантике, морским пехотинцем участвовал в высадке союзников в Нормандии в 1944 году. При освобождении Парижа в возрасте 23 лет принял капитуляцию немецких частей, сдавшихся во дворце Бурбонов. До звания адмирала дослужился в 1980 году, за 2 года до выхода на пенсию. 

Впоследствии занимался политикой и увековечением памяти своего отца Шарля де Голля, лидера движения «Сражающаяся Франция» в годы Второй мировой войны и президента страны в 1959-1969 годах.

11:59, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
107
0
#Франция\n#политика\n#власть\n#военные\n#история\n#Вторая мировая война\n#отцы и дети\n#память\n#смерть\n#некролог