Сын генерала Шарля де Голля умер во Франции

Париж. Франция. Стало известно о смерти сына генерала Шарля де Голля. Участник Второй мировой войны адмирал в отставке Филипп де Голль ушел из жизни в возрасте 102 лет, пишет «Российская газета» со ссылкой на Figaro.

После вторжения гитлеровской Германии во Францию 19-летний Филипп де Голль вступил в ряды Сопротивления. Затем в британском Портсмуте поступил в военно-морское училище, сражался с немцами в Атлантике, морским пехотинцем участвовал в высадке союзников в Нормандии в 1944 году. При освобождении Парижа в возрасте 23 лет принял капитуляцию немецких частей, сдавшихся во дворце Бурбонов. До звания адмирала дослужился в 1980 году, за 2 года до выхода на пенсию.

Впоследствии занимался политикой и увековечением памяти своего отца Шарля де Голля, лидера движения «Сражающаяся Франция» в годы Второй мировой войны и президента страны в 1959-1969 годах.