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Власти Израиля не определились по поводу ответа на иранские удары

10:09, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Власти Израиля не определились по поводу ответа на иранские удары
10:09, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
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#Израиль\n#Иран\n#конфликт\n#власть\n#политика\n#военные\n#дроны\n#ракеты
Фото: pxhere.com
28
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В ходе многочасового заседания правительства необходимый документ принят не был.

Тель-Авив. Израиль. Многочасовое заседание узкого кабинета военных действий Израиля по вопросу об ответе на ракетную атаку Иран завершился безрезультатно. Политики не приняли окончательного решения, пишет Газета.ру со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

Сообщается, что в кабмине есть сторонники незамедлительных действий, но есть и те, кто требует хорошо подготовить акт возмездия. Также споры вызвал сравнительно небольшой ущерб, нанесенный иранскими ракетами и дронами.

Вечером 13 апреля Иран в ответ на израильский обстрел своего посольства в Дамаске запустил по территории еврейского государства более 300 беспилотников и ракет. Основная часть их была сбита системой ПВО «Железный купол», а также с американских и британских кораблей в Персидском заливе, но не менее 9 ракет долетели до 2 авиабаз, пишут зарубежные СМИ. На одном из военных аэродромов был поврежден транспортный самолет C-130 и складские помещения

14 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта.

10:09, 15 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
28
0
#Израиль\n#Иран\n#конфликт\n#власть\n#политика\n#военные\n#дроны\n#ракеты