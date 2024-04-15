Власти Израиля не определились по поводу ответа на иранские удары

Тель-Авив. Израиль. Многочасовое заседание узкого кабинета военных действий Израиля по вопросу об ответе на ракетную атаку Иран завершился безрезультатно. Политики не приняли окончательного решения, пишет Газета.ру со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

Сообщается, что в кабмине есть сторонники незамедлительных действий, но есть и те, кто требует хорошо подготовить акт возмездия. Также споры вызвал сравнительно небольшой ущерб, нанесенный иранскими ракетами и дронами.

Вечером 13 апреля Иран в ответ на израильский обстрел своего посольства в Дамаске запустил по территории еврейского государства более 300 беспилотников и ракет. Основная часть их была сбита системой ПВО «Железный купол», а также с американских и британских кораблей в Персидском заливе, но не менее 9 ракет долетели до 2 авиабаз, пишут зарубежные СМИ. На одном из военных аэродромов был поврежден транспортный самолет C-130 и складские помещения

14 апреля генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что Ближний Восток находится на грани полномасштабного конфликта.