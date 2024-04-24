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На протесты против реформы образования в столице Аргентины вышли 800 тысяч человек

11:59, 24 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На протесты против реформы образования в столице Аргентины вышли 800 тысяч человек
11:59, 24 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
26
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#Аргентина\n#экономика\n#политика\n#власть\n#образование\n#вузы\n#студенты\n#акции протеста\n#митинги
Фото: pxhere.com
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Всего по стране в акциях участвуют порядка миллиона жителей.

Буэнос-Айрес. Аргентина. Сохранения бесплатного высшего образования в Аргентине потребовали порядка 1 млн. граждан страны. Большинство из них вышли на марш протеста в Буэнос-Айресе, передает «Рен ТВ» со ссылкой на Pagina12.

По словам организаторов, на площади Мая собралось 800 тыс. человек. А всего по стране в протестах участвует не менее 1 млн жителей, заявил генсек аргентинской Федерации преподавателей университетов Карлос де Фео.

Собравшиеся на площади перед президентским дворцом студенты и преподаватели требуют сохранения нынешнего уровня госфинансирования вузов, а также общедоступного и бесплатного высшего образования в стране.

В декабре 2023 года к власти в Аргентине пришел известный ультралиберальными взглядами президент Хавьер Милей. С тех пор он пытается проводить шоковые меры в экономике. В частности, уволены тысячи государственных служащих, сокращены субсидии на энергетику и транспорт, что привело к росту безработицы. Также он провел девальвацию национальной валюты и отказался от проводимых его предшественником на посту президента Альберто Фернандесом мероприятий по вхождению Аргентины в БРИКС.

Недовольные новым экономическим курсом аргентинцы проводят митинги и демонстрации. Одна из них, состоявшаяся 11 апреля 2024 года в Буэнос-Айресе, обернулась беспорядками и задержаниями. 

11:59, 24 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
26
0
#Аргентина\n#экономика\n#политика\n#власть\n#образование\n#вузы\n#студенты\n#акции протеста\n#митинги