На протесты против реформы образования в столице Аргентины вышли 800 тысяч человек

Буэнос-Айрес. Аргентина. Сохранения бесплатного высшего образования в Аргентине потребовали порядка 1 млн. граждан страны. Большинство из них вышли на марш протеста в Буэнос-Айресе, передает «Рен ТВ» со ссылкой на Pagina12.

По словам организаторов, на площади Мая собралось 800 тыс. человек. А всего по стране в протестах участвует не менее 1 млн жителей, заявил генсек аргентинской Федерации преподавателей университетов Карлос де Фео.

Собравшиеся на площади перед президентским дворцом студенты и преподаватели требуют сохранения нынешнего уровня госфинансирования вузов, а также общедоступного и бесплатного высшего образования в стране.

В декабре 2023 года к власти в Аргентине пришел известный ультралиберальными взглядами президент Хавьер Милей. С тех пор он пытается проводить шоковые меры в экономике. В частности, уволены тысячи государственных служащих, сокращены субсидии на энергетику и транспорт, что привело к росту безработицы. Также он провел девальвацию национальной валюты и отказался от проводимых его предшественником на посту президента Альберто Фернандесом мероприятий по вхождению Аргентины в БРИКС.

Недовольные новым экономическим курсом аргентинцы проводят митинги и демонстрации. Одна из них, состоявшаяся 11 апреля 2024 года в Буэнос-Айресе, обернулась беспорядками и задержаниями.