Не менее десяти человек погибли на Гаити при массовом побеге из тюрьмы

Порт-о-Пренс. Гаити. Несколько тысяч заключенных бежали из крупной тюрьмы в столице Гаити Порт-о-Пренсе. При этом как минимум 10 из них погибли, пишут «Известия» со ссылкой на агентство France-Presse (AFP).

Сообщается, что тела с пулевыми ранениями были обнаружены рядом со зданием исправительного учреждения.

2 марта тюрьму взяли штурмом преступные группировки, они освободили значительное количество заключенных, в том числе ряд местных криминальных авторитетов. Днем ранее власти страны подписали соглашение с президентом Кении об отправке на Гаити 1 тыс. полицейских. Местные правоохранители оказались не в состоянии бороться с распоясавшимися бандами.

Политическая обстановка на Гаити осложнилась после убийства в 2021 году президента страны Жовенеля Моиза. По обвинению в нападении на него были задержаны несколько подозреваемых часть из них потом отпустили. А 6 февраля 2024 года в причастности к покушению заподозрили жену покойного президента Мартин Моиз.