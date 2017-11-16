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      Депутат Гордумы Ижевска предложил главе города уйти в отставку

      16:10, 16 ноября, 2017
      16:10, 16 ноября, 2017
      3961
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      #Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия
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      После такого заявления Дмитрия Сурнина последовало предложение проверить его высказывание на этичность.

      Ижевск. Удмуртия. Депутат городской думы Ижевска от КПРФ Дмитрий Сурнин предложил главе города Юрию Тюрину уйти в отставку. Такое заявление он сделал на 18-й сессии муниципального парламента в четверг, 16 ноября.

      У Сурнина возникло много вопросов после вынесения на рассмотрение депутатов проектного решения о правках в муниципальный бюджет на 2017 и плановый период 2018 и 2019 года. Начальник управления финансов администрации города Гузалия Нурмухаметова выступила с предложением о повышении плана по содержанию дорог за счет перераспределения средств из других источников: 205 млн рублей из управления финансов, 78 млн рублей – управление благоустройством, 127 млн рублей – условно утвержденные расходы.

      «Ситуация меняется принципиально, у нас теперь разыгрывать контракт будет СБиДХ («Служба благоустройства и дорожного хозяйства») наше муниципальное учреждение. Мы определили зоны, и, соответственно, в торгах ДРЭУ будет выступать как исполнитель. И другие предприятия тоже будут учувствовать и уже будут работать не в рамках субподряда, а в рамках контракта СБиДХ. Поэтому рассчитана сумма, чтобы надежно обеспечить очистку улиц в этой концепции. Для этого потребовались дополнительные лимиты по 2018 году в рамках бюджета 2017, 2018, 2019», - прокомментировал глава города.

      В свою очередь депутат от КПРФ сказал, что такая финансовая политика и позиция, которую сегодня занимает Юрий Тюрин, приведет не к сокращению кредиторской задолженности, а наоборот к ее увеличению.

      «Я не считаю данную финансовую политику адекватной», - сказал Сурнин.

      Также, по мнению Сурнина, градоначальник невнимателен к предложениям депутатов, есть проблемы в ведении кадровой политики и возникают вопросы адекватности в отношениях с общественностью и депутатам.

      «У нас нет претензий к тому, что вы (Юрий Тюрин – прим.ред.) порядочный или непорядочный, но у нас есть вопросы к вашей адекватности в системе управления. Поэтому у нас впереди рассмотрение бюджета, и этот вопрос очень остро встанет перед депутатами – принятие политики еще большего увеличения расходных обязательств в виде задолженности, которое влечет по сути банкротство муниципалитета, при нынешней ситуации.  Тут я вам предлагаю все-таки серьезно задуматься о том, чтобы рассмотреть вопрос об отставке. Потому что, если это не произойдет, мы начнем реализовывать те действия, которые предусмотрены 131 законом», - выразил своем мнение Дмитрий Сурнин.

      После такого неоднозначного высказывания руководитель фракции «Единая Россиия» в Гордуме Алексей Гарипов попросил председателя городского парламента Олега Гарина дать протокольное поручение проверить заявление Сурнина на комиссии по этике.

      Юрий Тюрин, комментируя данную ситуацию отметил, что подавать в суд на депутата он не намерен.

      «Взаимодействие главы и депутатов определены уставом. Проблем нет, год закончится, я буду отчитываться. Депутаты дадут оценку и будет решение. Если будет решение депутатов, что нужно закончить свою карьеру – значит, будет так. Но ни в коем случае, конечно, такие высказывания не могут быть голословными, ни на чем не основанные. Буду работать как работал», - добавил глава Ижевска. 

      16:10, 16 ноября, 2017
      3961
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      #Ижевск\n#Гордума Ижевска\n#власть и чиновники\n#власть\n#Удмуртия

       

       

       

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