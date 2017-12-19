Главу Ижевска Юрия Тюрина наградили медалью «За спасение погибающих на водах»

Градоначальник спас тонущего пожилого мужчину на пляже в Турции в июне 2017 года.

Ижевск. Удмуртия. Начальник Главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин наградил главу Ижевска Юрия Тюрина медалью «За спасение погибающих на водах». Градоначальник спас 69-летнего пенсионера из Хабаровска Александра Салина, который летом 2017 года отдыхал в Турции.

«Медалью МЧС «За спасение погибающих на водах» награжден глава Ижевска Юрий Тюрин, который в июне 2017 года спас тонущего пожилого мужчину», - говорится в сообщении городской администрации.

Случай произошел 19 июня. Несмотря на штормовую погоду, бывший моряк Александр Салин решил поплавать.

«Решил поплавать на волнах, заплыл метров на 200, и ногу начало сводить правую, развернулся, стал возвращаться, кое-как нащупал дно, но на одной ноге стоять неудобно. Меня стало сносить на камни, и я нахлебался воды», - поделился воспоминаниями с «Сусаниным» несколькими месяцами ранее Салин.

Заметили утопающего благодаря часам, которые блеснули на солнце. Отдыхавший неподалеку мужчина вытащил пенсионера на берег и оказал первую медицинскую помощь. Спасителем был глава Ижевска Юрий Тюрин.