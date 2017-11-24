В высказывании Дмитрия Сурнина об отставке главы Ижевска нашли нарушения правил депутатской этики

На комиссии «обратили внимание на то, чтобы депутат Сурнин впредь не нарушал правила депутатской этики».

Ижевск. Удмуртия. Комиссия нашла нарушения правил депутатской этики в высказывании депутата Гордумы Ижевска Дмитрия Сурнина об отставке главы города Юрия Тюрина. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказал председатель комиссии Альфред Зиннатуллин.

Закрытое заседание по данному вопросу прошло в пятницу, 24 ноября. Депутаты «обратили внимание на то, чтобы Сурнин не нарушал правила депутатской этики». Факты, которые депутат КПРФ приводил во время своего выступления на 18-й сессии городской думы, не соответствовали действительности.

«Решили этим ограничиться. Я думаю, что все из этого вынесли хороший урок и такое больше не повторится», - отметил Зиннатуллин.

Также Альфред Зиннатуллин поблагодарил всех участников комиссии, депутатов, в том числе Дмитрия Сурнина, за профессиональный подход к решению вопроса.