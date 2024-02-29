Аритмия, артрит и апноэ: врачи нашли у Байдена «букет» возрастных заболеваний

Вашингтон. США. Специалисты Армейского медицинского центра имени Уолтера Рида в Вашингтоне проверили состояние здоровья президента США Джо Байдена. Как пишет Лента.ру, у 81-летнего главы государства впервые обнаружен синдром обструктивного апноэ (задержка дыхания во сне).

Также американский лидер страдает рядом выявленных ранее заболеваний, характерных для пожилых людей, в том числе мерцательной аритмией, периферической нейропатией стоп, гиперлипидемией и сезонными аллергиями. Кроме того, у Байдена нашли гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит. Политику прописали медикаментозное лечение и признали его годным к дальнейшему исполнению обязанностей президента в полном объеме и без исключений.

По словам врача Белого дома Кевина О'Коннора, Байден — здоровый, активный и крепкий 81-летний мужчина. Его самочувствие не вызывает опасений, заявил медик.

Между тем предшественник О'Коннора на его посту, а ныне конгрессмен Ронни Джексон не столь уверен в дееспособности Байдена. Бывший медик наблюдал за политиком еще со времен его вице-президентства в администрации Барака Обамы. С тех пор когнитивные (мыслительные) способности пациента значительно ухудшились, считает бывший врач Белого дома, и выдвигаться на новый срок в президенты США Байдену не следует. «Все видят, что с ним что-то не то — и пора прекратить попытки это скрыть», — пояснил Джексон.

Между тем когнитивные способности президента в ходе последнего обследования проверять не стали. Как объяснила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, решение об этом принял по результатам осмотра невролог.

Напомним, за время своего президентства Джо Байден не раз шокировал политиков и журналистов своей забывчивостью, попытками «поздороваться» с пустотой, дремотой во время заседаний и падениями с трапов самолетов.