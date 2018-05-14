Первые шаги

Любовь к танцам привела Рустама Черевинского и Александра Повышева к большой сцене. Именно они стали идейными вдохновителями и основателями школы танцев в Ижевске «MC-Club».

В 1993 году школьное выступление ребят дает начало их творческому союзу – парней начинают приглашать на городские мероприятия, они ведут дискотеки и обучают подростков танцам.

Bomba

В 1994 году появляется Bomba – танцевальный коллектив под руководством Рустама и Александра. Группа в миг завоевывает любовь зрителей и право выступать на лучших площадках Ижевска. Однако совместный успех продлился недолго, пути ребят ненадолго расходятся, но каждый продолжает заниматься любимым делом: один участвует в студенческих мероприятиях Барнаульского Высшего военного авиационного училища, где стал курсантом, а другой - руководит в танцевальной школе «BOMBA».

В 1998 году парни возвращаются к тому, с чего начали и решают продолжить дело. Вместе с двумя учениками они создают «MC-Club». Высокий уровень танца и мощный потенциал открыли для них площадки теперь не только Ижевска и республики, но и городов Поволжья.

Уже через год ребята записывают сольный альбом, а в 2000 году выпускают второй, в сотрудничестве с продюсером и композитором Александром Касимовым (лидером легендарной группы «Анонс») под названием – «Партизаны». Парни отправляются гастролировать по югу России.

В 2001 году проект «Партизаны» распадается на «Вспышка слева» и «MC-Club».





Master of ceremony – «хозяин вечеринки»

Сегодня «MC-Club» - это популярная студия танцев для детей, где профессионалы делятся своим опытом и учат ребят современным направлениям танцев: хип-хопу, совмещающему в себе многообразие уличных стилей; R’n’B, который позволяет танцору передать настроение музыки, экспрессию и чувство собственного ритма; прародителю хип-хопа - брейк-дансу; естественному, наполненному переживаний, напоминающему классические «па» - модерну; дерзкому техно и искусству преодоления препятствий - паркуру.

Кроме модных, современных стилей в школе преподают капоэйро, акробатику и восточные единоборства, умело замиксованные с танцем. В школе детей учат не просто быть профессиональными танцорами, но и хорошими актерами, бойцами.

Эта оригинальность и непохожесть позволили ребятам завоевать массу регалий на российских и международных конкурсах.

В 2005 году на фестивале «Танцующая Россия» команда получает Гран-при, входит в состав сборной страны и получает приглашение в Венгрию на чемпионат мира по современному танцу. На главной танцевальной площадке в Венгрии «MC-Club» завоевывают 2 золотые, 2 серебряные и бронзовую награды.

На чемпионате Европы по современному танцевальному спорту Федерации «I.D.F.» в Барселоне ребята получают 3 золотые награды и приз зрительских симпатий.

Уже в мае 2006 в Италии на соревнованиях среди лучших команд мира ижевчане вновь показывают наивысшие результаты и привозят домой 4 золота, 1 серебро и 2 бронзы.

После нашумевшего успеха и нагрянувшей популярности стало ясно, что стиль «MC-Club» используют более 5 коллективов Удмуртской Республики, включая Screem, Модуль, 2 Step, Точки, LL.

На сегодняшний день проект сотрудничает с развлекательными заведениями из более чем 30 городов России и известен своими заслугами за рубежом.





Сказка-подсказка

Творческие коллективы «MC-Club» не просто ставят номера, но и готовят целые шоу.

24 мая стартует новый сезон танцевально-юмористической программы для взрослых и детей, который откроет интерактивная постановка «Сказка-Подсказка». Поучительная история в новом формате с современной хореографией, световым 3D-шоу, заправкой из юмора рассказывает о том, как в мультяшном мире добро борется со злом, пришедшим из компьютерной реальности. Неизвестно, кто спасет мирных жителей и удастся ли сохранить мир мультяшек.