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Врача-стоматолога из Иванова признали одной из 25 самых красивых женщин Земли

12:56, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Врача-стоматолога из Иванова признали одной из 25 самых красивых женщин Земли
12:56, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
407
0
#Иваново\n#женщины\n#врачи\n#медицина\n#стоматология\n#Турция\n#Стамбул\n#конкурс красоты
Источник фото: vk.com/stomatolog_lidia
407
0

Конкурс прошел в Стамбуле.

Стамбул. Турция. Международный конкурс красоты Woman of the Universe прошел в турецком Стамбуле. В топ-25 победительниц вошла Лидия Смирнова из Иванова, передает телеканал «360 градусов».

Конкурсантки должны были предстать перед жюри в национальных костюмах, выступить с докладами о защите домашних животных и выступить в финальном шоу. Также им показали достопримечательности Стамбула. По итогам в число 25 самых красивых женщин Земли включили россиянку. 

Лидия Смирнова по профессии стоматолог, владеет зубной клиникой в Иванове, и сама занимается лечением пациентов. У нее двое детей. Ранее она вышла в финал конкурса «Миссис Россия — 2024» и стала обладательницей титула «4-я вице-миссис Россия Европа». 

12:56, 22 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
407
0
#Иваново\n#женщины\n#врачи\n#медицина\n#стоматология\n#Турция\n#Стамбул\n#конкурс красоты