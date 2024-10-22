Врача-стоматолога из Иванова признали одной из 25 самых красивых женщин Земли

Стамбул. Турция. Международный конкурс красоты Woman of the Universe прошел в турецком Стамбуле. В топ-25 победительниц вошла Лидия Смирнова из Иванова, передает телеканал «360 градусов».

Конкурсантки должны были предстать перед жюри в национальных костюмах, выступить с докладами о защите домашних животных и выступить в финальном шоу. Также им показали достопримечательности Стамбула. По итогам в число 25 самых красивых женщин Земли включили россиянку.

Лидия Смирнова по профессии стоматолог, владеет зубной клиникой в Иванове, и сама занимается лечением пациентов. У нее двое детей. Ранее она вышла в финал конкурса «Миссис Россия — 2024» и стала обладательницей титула «4-я вице-миссис Россия Европа».