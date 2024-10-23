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В Ижевске откроется завод по производству радиоэлектроники для силовиков

15:30, 23 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске откроется завод по производству радиоэлектроники для силовиков
15:30, 23 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1224
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод\n#промышленность
Источник фото: АО "Уральские заводы"
1224
0

Оборудование будет поставляться в правоохранительные органы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2025 году откроется завод по производству радиоэлектроники для правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба АО «Уральские заводы».

Завод находится в Первомайском районе. Здание имеет площадь 5,5 тыс. квадратных метров. Сейчас заканчивается ремонт производственной площадки. 

Ввод нового завода станет последним шагом в модернизации производств «Уральских заводов».

«Полученные возможности позволят в 1,5 раза нарастить объемы выпускаемой продукции, обеспечив возросшие потребности силовых структур. Изготавливаемые предприятием средства связи серии «Эрика» на сегодняшний день очень востребованы в подразделениях силовых министерств и ведомств, сотрудники которых работают в приграничных районах и на новых территориях Российской Федерации. Кроме того, новый российский завод увеличит технологический суверенитет страны в части производства собственных средств связи для силовиков – одного из важнейший компонентов национальной безопасности», — говорится в сообщении компании. 

15:30, 23 октября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
1224
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#завод\n#промышленность