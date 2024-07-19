Участники беспорядков на севере Великобритании подожгли автобус и перевернули полицейскую машину

Лидс. Великобритания. Беспорядки вспыхнули в городе Лидс на севере Великобритании. Мигранты перевернули полицейскую машину и подожгли автобус, пишет «Российская газета» со ссылкой на Guardian.

Сообщается, что столкновения с полицией начались в районе, населенном выходцами из Пакистана. Поводом послужила попытка социальных служб изъять детей из семьи после обнаружения следов побоев у проживавшего в ней подростка. Жители вышли на улицы и напали на полицейскую машину. В нее бросали разные предметы, потом опрокинули в кювет. Подожженный двухэтажный автобус горел несколько часов, пламя поднялось над домами, дым был виден за несколько километров.

Полиция покинула охваченный беспорядками район и вела наблюдение за происходящим с вертолета. Изъятых из семьи детей успели вывезти.