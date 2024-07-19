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Участники беспорядков на севере Великобритании подожгли автобус и перевернули полицейскую машину

10:01, 19 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Участники беспорядков на севере Великобритании подожгли автобус и перевернули полицейскую машину
10:01, 19 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
91
0
#Великобритания\n#мигранты\n#семья\n#дети\n#побои\n#полиция\n#поджог\n#беспорядки
Фото: pxhere.com
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Поводом послужило изъятие ребенка из семьи мигрантов.

Лидс. Великобритания. Беспорядки вспыхнули в городе Лидс на севере Великобритании. Мигранты перевернули полицейскую машину и подожгли автобус, пишет «Российская газета» со ссылкой на Guardian. 

Сообщается, что столкновения с полицией начались в районе, населенном выходцами из Пакистана. Поводом послужила попытка социальных служб изъять детей из семьи после обнаружения следов побоев у проживавшего в ней подростка. Жители вышли на улицы и напали на полицейскую машину. В нее бросали разные предметы, потом опрокинули в кювет. Подожженный двухэтажный автобус горел несколько часов, пламя поднялось над домами, дым был виден за несколько километров.

Полиция покинула охваченный беспорядками район и вела наблюдение за происходящим с вертолета. Изъятых из семьи детей успели вывезти.

10:01, 19 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
91
0
#Великобритания\n#мигранты\n#семья\n#дети\n#побои\n#полиция\n#поджог\n#беспорядки