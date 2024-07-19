Жителям Ижевска предложили попробовать себя в роли создателей книжного магазина

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске запускают «Школу книжной индустрии» (18+). Об этом сообщается в соцсетях книжной лавки «Кузебай».

«Книжный магазин — важное место на карте города. Независимый книжный знакомит читателей с литературой в обход поп-трендов, налаживает личные отношения с издательствами, создаёт кураторские подборки книг и авторский ассортимент, поддерживает местных авторов, экспертно подбирает необходимые книги по индивидуальному заказу. Здесь придают особое значение свободе, уважению, эмпатии и ответственности. Хотим разделить с вами нашу любовь к книжной культуре!» — отмечают организаторы Школы.

В августе 2024 года «Кузебай» проведёт несколько встреч с участниками Школы, где поговорят о книгоиздании и книготорговле, особенностях и подводных камнях работы с бумажными книгами.

Также участникам предоставят возможность сделать пилотную мини-версию своего книжного магазина, чтобы испытать на себе все радости книготорговцев. Желающие смогут пройти стажировку и стать частью команды книжной лавки и книжного фестиваля «Кузебай».

Участие в школе бесплатное. Количество мест ограничено. Возрастное ограничение: 16+

Чтобы подать заявку на участие, до 27 июля необходимо заполнить анкету по ссылке.

С участниками, прошедшими отбор, свяжутся 28 июля.