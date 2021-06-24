Итоги дня: трагедия на пруду в Удмуртии и причина «односторонки» на улице Софьи Ковалевской в Ижевске

О самых главных новостях четверга.

Ижевск. Удмуртия. Впервые за долгое время число заражений ковидом в Удмуртии перевалило за 60. Положительные тесты получили 68 человек, два пациента скончались.

Вынужденная мера:

В Удмуртии могут начать удалять с пляжей детей, которые находятся там без присмотра родителей. За купание в необорудованных местах будут штрафовать.

Внимательно:

С начала сезона клещи покусали 14 511 человек в Удмуртии. В парке Кирова в Ижевске кровососов на себе нашли в 95 случаях.

Пояснили:

В ГИБДД Удмуртии пояснили, почему на улице Софьи Ковалевской в Ижевске сделали «односторонку». Мера связана с частыми ДТП и угрозой безопасности детей.

Горе:

В пруду Завьяловского района утонули два брата 11 и 14 лет. Возбуждено уголовное дело.

Не работает:

Кондиционеры в новых «львятах» Ижевска не справляются с жарой. Устройствам не хватает мощности. Изначально при выборе трамваев больше внимания уделяли системе обогрева.

Жестокость:

Полиция в Ижевске проводит проверку по факту истязания бездомной собаки. Пользователи соцсетей сообщили, что бедняжку избили палкой с гвоздями и повредили глаз, который спасти не удалось.

Проверят:

В Ижевске ребенок получила травмы после занятий на уличном тренажере. Конструкция упала на девочку.