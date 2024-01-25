После поручения главы Удмуртии дорожники с ночи начали расчищать дорогу на Ягул

Ягул. Удмуртия. В Ягуле продолжается расчистка дороги после поручения главы Удмуртии Александра Бречалова. Об этом на своей странице сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Из-за того что подрядчик не успел вовремя убрать с дороги снежный накат, тот покрылся ледовой коркой, затрудняющей расчистку.

Такой проход технике не убрать, придётся выполнять несколько циклов уборки, отмечает Алексей Горбачев. Также он добавил, что по наставлению главы Удмуртии лично контролирует рабочий процесс.

Напомним, ранее Александр Бречалов дал сутки на расчистку дороги на Ягул.