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Временные ограничения для большегрузов введут на ряде дорог в Удмуртии

11:20, 24 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Временные ограничения для большегрузов введут на ряде дорог в Удмуртии
11:20, 24 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#дороги\n#ограничения
Фото: unsplash.com (Joseph Paul)
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Это делается, чтобы покрытие сохранялось как можно дольше.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии для сохранности дорог введут временные ограничения для большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Удмуртавтодорстрой».  

Тяжеловесным транспортным средствам запретят проезд по региональным и межмуниципальным дорогам с 1 по 30 апреля. В это время будут применены специальные меры для защиты асфальта.

Помимо этого, тяжёлый транспорт не сможет проехать по асфальтобетонным дорогам с 20 мая по 31 августа с 09:00 до 22:00, если температура воздуха в эти дни окажется выше 32 градусов.

Автолюбителей просят заранее планировать свои маршруты в соответствии с временными ограничениями. 

11:20, 24 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
200
0
#Удмуртия\n#дороги\n#ограничения