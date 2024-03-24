Временные ограничения для большегрузов введут на ряде дорог в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии для сохранности дорог введут временные ограничения для большегрузов. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Удмуртавтодорстрой».

Тяжеловесным транспортным средствам запретят проезд по региональным и межмуниципальным дорогам с 1 по 30 апреля. В это время будут применены специальные меры для защиты асфальта.

Помимо этого, тяжёлый транспорт не сможет проехать по асфальтобетонным дорогам с 20 мая по 31 августа с 09:00 до 22:00, если температура воздуха в эти дни окажется выше 32 градусов.

Автолюбителей просят заранее планировать свои маршруты в соответствии с временными ограничениями.