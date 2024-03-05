Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Бульвар «Города Оружейников» Лонгрид Гидравлический прорыв Лонгрид Ижевский завод пластмасс: изолон в каждый дом Лонгрид

В Сарапуле стартовал ямочный ремонт дорог

15:10, 05 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Сарапуле стартовал ямочный ремонт дорог
15:10, 05 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
9
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги
Фото: vk.com/vmshestakov
9
0

В работе используется рециклер асфальта, позволяющий качественно устранять дорожные дефекты.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле приступили к ямочному ремонту дорог. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков на своей странице «ВКонтакте».

Рабочие начали устранять дорожные дефекты по улице Гончарова от путепровода до границ Сарапула, на проезде Западном от улицы Горького до границ Сарапула, и по улице Азина от улицы Дубровская до улицы Озерная.

В графике дорожников присутствуют также ремонт улицы Азина от ТД «Агат» до границы Сарапула, улицы Гагарина от улицы Гоголя до улицы Ефима Колчина, улицы Пугачева от улицы Лесной до улицы Карла Маркса. Ремонтом займутся и на перекрёстке улиц Дубровской и Красноармейской.

В прошлом году сарапульские дорожники приобрели рециклер асфальта, благодаря которому получается качественно устраняться дорожные дефекты, образовавшиеся после зимы, отмечает Виктор Шестаков.

15:10, 05 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
9
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги