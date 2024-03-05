В Сарапуле стартовал ямочный ремонт дорог

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле приступили к ямочному ремонту дорог. Об этом сообщил глава города Виктор Шестаков на своей странице «ВКонтакте».

Рабочие начали устранять дорожные дефекты по улице Гончарова от путепровода до границ Сарапула, на проезде Западном от улицы Горького до границ Сарапула, и по улице Азина от улицы Дубровская до улицы Озерная.

В графике дорожников присутствуют также ремонт улицы Азина от ТД «Агат» до границы Сарапула, улицы Гагарина от улицы Гоголя до улицы Ефима Колчина, улицы Пугачева от улицы Лесной до улицы Карла Маркса. Ремонтом займутся и на перекрёстке улиц Дубровской и Красноармейской.

В прошлом году сарапульские дорожники приобрели рециклер асфальта, благодаря которому получается качественно устраняться дорожные дефекты, образовавшиеся после зимы, отмечает Виктор Шестаков.