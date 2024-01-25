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«Корректных выражений у меня здесь не будет»: Александр Бречалов высказался о состоянии дороги в Ягуле

09:42, 25 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
«Корректных выражений у меня здесь не будет»: Александр Бречалов высказался о состоянии дороги в Ягуле
09:42, 25 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
947
0
#дороги\n#Завьяловский район\n#Ижевск
Фото: Александр Бречалов
947
0

Глава Удмуртии ночью проверил ряд дорог республики.

Завьялово. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов высказался о состоянии дороги Ягульского направления. Он дал сутки на исправление ситуации.

«Даю вам следующие сутки на то, чтобы всё убрать», — поручил глава республики заместителю председателя правительства Игорю Асабину и министру транспорта Удмуртии Алексею Горбачеву.

Кроме того, Александр Бречалов обязал главу Завьяловского района Константина Русинова в течение следующих суток расчистить дорогу по улице Холмогорова в Ягуле, а также остановки и подъезды к соцобъектам.

«Я даже комментировать не буду, потому что каких-то корректных выражений у меня нет», — высказался глава Удмуртии по поводу уборки улицы Холмогорова в Ягуле.

Также Александр Бречалов проверил улицу Щорса в Ижевске, которую дорожники расширили, почистили, и поручил Дмитрию Чистякову вместе с командой города привести все дороги Ижевска в такое состояние.

«За следующие 4 дня надо все межкварталки почистить», — прокомментировал глава республики уборку Ижевска.

09:42, 25 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
947
0
#дороги\n#Завьяловский район\n#Ижевск