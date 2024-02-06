«ИжАвтоСнаб» закупил четыре единицы новой техники для уборки снега с улиц Ижевска

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске подрядчик «ИжАвтоСнаб» купил новую технику для уборки снега с улиц города. В январе автопарк компании пополнился новым полноприводным грейдером, большим фронтальным погрузчиком и двумя маленькими.

Руководитель одной из бригад по уборке снега Альберт Багаутдинов рассказал, что сейчас тестирует мини-погрузчик, чтобы понимать, на каких тротуарах эта техника будет актуальна.

Бригады рабочих расчищают улицы в разных районах Ижевска. Основной проблемой для дорожников остаются перепады температур. При потеплении снег тает, превращается в снежную кашу, образуется колейность, а потом всё это застывает. В результате с этим тяжело справиться даже технике.

В частном секторе Ижевска ведется работа над расширением дорог, точечно вывозится снег и делается упор на расчистку зон перекрёстков и пешеходных переходов. Жители жалуются, что рабочие не вывозят снег с обочин дорог, и тогда сотрудникам «ИжАвтоСнаб» приходится объяснять, что эта работа не предусмотрена условиями контракта.

Помимо этого, подрядчики физически не могут убрать весь снег. Каждую ночь с улиц Ижевска вывозится от 5 тыс. до 15 тыс. куб. м снега.

«На сегодня объем вывезенного снега только с муниципальных территорий составляет около 500 тыс. куб. м, это больше, чем среднегодовой объем вывоза за сезон», — сказала заместитель руководителя аппарата администрации Ижевска Анна Серёжникова.

Она отметила, что обычно, во время подготовки к паводковым мероприятиям, интенсивность вывоза снега наращивается к февралю, но в 2024 году работы потребовалось проводить раньше.

«С такими погодными условиями стараемся убирать всё вовремя, а если что-то не успеваем — то после снегопадов. В ближайшее время приведем всё в порядок» — прокомментировал руководитель бригады по уборке снега Альберт Багаутдинов.