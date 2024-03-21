Экс-кандидат в мэры Ижевска устроил скандал на встрече мэра с жителями улицы Берша

Ижевск. Удмуртия. Глава Ижевска Дмитрий Чистяков и жители домов у школы на улице Берша не смогли договориться о судьбе проходящей рядом дороги. Об этом «Сусанину» рассказал один из участников встречи, прошедшей 21 марта, Николай Лагунов.

Напомним, с момента сдачи школы в 2022 году в микрорайоне разгорается конфликт — должна ли быть проезжей дорога между домами №8 и №34 по улице Архитектора Берша. Жители 34-го дома, за чей счёт на придомовой территории была построена часть дороги, хотят видеть её только лишь пешеходной. Она узкая, здесь нет тротуаров, но по ней в школу идут дети. Участок дороги, ведущий от внутридворового разворота мимо школы и до 8-го дома, принадлежит городу. Там тоже автомобилям не разъехаться, и нет тротуаров.

Как рассказал «Сусанину» собеседник, в преддверии сегодняшней встречи глава Ижевска Дмитрий Чистяков намеревался объявить всю искомую дорогу пешеходной. Эту идею поддерживает и местный депутат Гордумы, директор ООО «Аргон-19» Михаил Почепцов. За пешеходную зону и директор школы №8 Мария Пустынцева.

Активный житель дома №8 и экс-кандидат на пост главы Ижевска Артём Селезнёв, присутствовавший на собрании, высказался резко против. По его мнению, здесь должно быть организовано хотя бы одностороннее автомобильное движение.

«Ничем не закончилась хорошим встреча, все остались при своём мнении, — сказал «Сусанину» собеседник. — Глава Ижевска подытожил: "Давайте в кабинетах соберёмся снова"».

(На фотозаставке к новости красным цветом обозначена та самая дорога.)