Жителям Удмуртии рассказали, куда стоит жаловаться на состояние дорог

Ижевск. Удмуртия. Заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин на встрече с журналистами рассказал, куда могут обращаться жители с жалобами на дороги.

Бывает, что жители замечают плохое состояние дорожного полотна, но не знают, федеральная это дорога, региональная или муниципальная. Тогда проще всего обратиться в районную администрацию или сразу в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии. Сотрудники муниципалитета или министерства определят собственника объекта и перенаправят обращение к нему.

Каждая администрация района имеет свой номер, а вот в Миндортранс Удмуртии можно дозвониться по телефону 902-357. Помимо этого, обращения принимают на сайте «Госуслуги Решаем вместе».

Игорь Асабин отметил, что если люди хотят получить обратную связь, то стоит оставлять свои контактные данные. Также он просил напоминать о волнующих их дорогах, если обещанные ремонты не были выполнены.

«Если по какой-то причине не были проведены работы, то стоит повторно обращаться и напоминать. Если заявку не отработал муниципалитет, то нужно обратиться в министерство. Министерство отработает точно», — заявил зампред правительства Удмуртии.

Также Игорь Асабин отметил, что бывают непредвиденные обстоятельства. Например, он пообещал жителям Сарапула, что на одной из межмуниципальных дорог 4 марта начнётся ремонт. Но когда рециклер ехал на объект, то в пути он сломался, и работы пришлось отложить на день. Горожан сразу оповестили о возникшей ситуации.