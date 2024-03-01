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В Удмуртии проектируется путепровод над железной дорогой, разделяющей Киясовский и Малопургинский районы

12:55, 01 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии проектируется путепровод над железной дорогой, разделяющей Киясовский и Малопургинский районы
12:55, 01 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#дороги
Фото: ИА «Сусанин»
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В районе железной дороги часто случаются транспортные коллапсы.

Малая Пурга. Удмуртия. В Удмуртии решат проблему транспортных коллапсов в районе железной дороги, разделяющей Малопургинский и Киясовский районы. Об этом сообщает министр экономики Удмуртии Сергей Юрин.

Два района разделены двухпутной железной дорогой. На переезде часто возникают проблемы с прохождением транспорта. Региональный Минтранс сейчас проектирует путепровод над железной дорогой. Проект в дальнейшем должна одобрить государственная экспертиза, после чего начнётся поиск средств на реализацию.

«Малопургинскому району в своей стратегии развития необходимо исходить из того, что в долгосрочной перспективе он войдёт в Ижевскую агломерацию, что повлечёт за собой риски, связанные с переводом сельхозземель под жилые и промышленные зоны. Поэтому, важно уже сейчас максимально качественно работать с землёй, с её вовлечением в оборот, постановкой на кадастровый учёт, определением границ, прав собственности, генеральным планированием и тд», — отметил Сергей Юрин.

12:55, 01 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
31
0
#Малая Пурга\n#Удмуртия\n#дороги