Почти 100 случаев нападения клещей зарегистрировали в парке Кирова в Ижевске

Среди кладбищ чаще всего кровососов находили на Кенском.



Ижевск. Удмуртия. С начала эпидсезона в Удмуртии клещи покусали 14 511 человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

Чаще всего в медучреждения с жалобами на присасывания обращались в Ижевске – 7 541 случай, в Воткинске 954 случая. Из районов больше всего пострадавших от кровососов в Можгинском, Кезском, Игринском, Увинском, Шарканском, Алнашском районах.

Касаемо Ижевска среди мест рекреации чаще всего жители находили на себе клещей после посещения парка Кирова – 95 пострадавших, в том числе 35 детей. В сквере Оружейника Драгунова зарегистрировали 10 случаев, в Козьем парке – 7, в Летнем саду 3 факта среди детей.

Из кладбищ в «антилидерах» Кенское – 51 случай присасывания, Южное кладбище – 40, на Западном кладбище жертвами клещей стали 34 раза, на Александровском - 29, на Хохряковском - 13.

Из-за нарушений правил акарицидной обработки специалисты составили на юрлиц протоколы об административном правонарушении.

Всего за сезон клещевым энцефалитом в Удмуртии заболели 7 жителей, клещевым боррелиозом 10 человек.