На трассе Ижевск-Сарапул ремонтируют самые разбитые участки

Сарапул. Удмуртия. Наиболее пострадавшие от движения большегрузного транспорта участки автодороги Ижевск-Сарапул начали восстанавливать в Удмуртии. О том, как устраняют аварийные дефекты подрядчики, сообщил глава правительства республики Ярослав Семенов.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» премьер написал, что на трех самых поврежденных отрезках уложили «карты» — асфальт на всю ширину, а также разместил фотографии с места проведения работ.

Ярослав Семенов уточнил, что о запланированном третьем этапе реконструкции трассы Ижевск-Сарапул речь пока не идет. Основные работы по нему решено отложить до лета, когда просохнет грунт. Пока дорожники ликвидируют неровности для обеспечения безопасного проезда.

Напомним, летом 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» полосы движения на ряде участков автотрассы Ижевск-Сарапул расширят до 4,5 метров, а покрытие там заменят полностью. Также на всех пересечениях и примыканиях со второстепенными дорогами будут добавлены полосы разгона и торможения.