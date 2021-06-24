Введение одностороннего движения на улице Софьи Ковалевской в Ижевске связано с рекомендациями ГИБДД

Изменения помогут повысить безопасность как самих водителей, так и пешеходов.

Ижевск. Удмуртия. Введение одностороннего движения на улице Софьи Ковалевской в Ижевске оказалось связано с частыми ДТП и угрозой безопасности детей на ней. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Одностороннее движение на улице Софьи Ковалевской сделано по предписанию ГИБДД. По данным регуляторов движения, на пересечении улиц Авангардной и Ковалевской с 2018 года произошло 18 ДТП, в которых 2 человека получили травмы. В основном аварии случались при повороте с улицы Авангардной на улицу Ковалевской.

Вторая причина связана непосредственно с улицей Софьи Ковалевской: она слишком узкая для того, чтобы два встречных автомобиля могли безопасно разъехаться.

Кроме того, на улице находятся 8 детских учреждений. В большинстве случаев, отмечают в ГИБДД, детям приходится выходить на проезжую часть. Это создаёт для них угрозу, когда здесь встречаются два потока автомобилей. С 2018 года на улице Софьи Ковалевской произошло 12 ДТП, 3 них — наезд на пешеходов.

Одностороннее движение на участке от улицы Шишкина до улицы Авангардной поможет повысить безопасность как самих водителей, так и пешеходов. Поворот с улицы Авангардной на улицу Софьи Ковалевской запрещён.

Водителей просят проявить внимательность и соблюдать правила дорожного движения.