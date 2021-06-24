В Удмуртии могут начать удалять с пляжей детей, отдыхающих без родителей

За купание в неположенных местах граждан ждут штрафы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии могут начать удалять с пляжей детей, оставленных без присмотра, а за купание в необорудованных местах будут штрафовать. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам по Удмуртской Республике Алексей Анохин.

Экстренные меры вызваны чредой трагедий на водоемах республики, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Только в среду, 23 июня, в Удмуртии утонули 5 человек, погибли 2 ребенка.

В городах и районах формируются маневренные группы, которые будут проверять места отдыха. В состав патрулей войдут представители муниципалитетов, сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии. Они напомнят отдыхающим о правилах безопасности, если будут выявлены случаи купания в неположенных местах, на нарушителей наложат штрафы.

Согласно статье 7.6. КоАП РФ сумма санкций за несоблюдение режима использования водного объекта для граждан составляет от 1 до 3 тыс. рублей.

Особое внимание уделят безопасности детей. Если патруль обнаружит у водоема несовершеннолетнего без сопровождения взрослых, ребенка может увести полиция, чтобы передать родителям.

Основная причина гибели на воде среди взрослого населения – употребление алкоголя. «У нас стандартная ситуация: на берегу маленького деревенского пруда стоят галоши, пустая бутылка из-под водки и труп на следующее утро», – прокомментировал Алексей Анохин.

Напомним, сегодня в республике официально открыты 6 пляжей в Ижевске, Воткинске, Глазове и ряде районов. Однако по санитарно-эпидемиологическим показателям водоемы до сих пор не признаны пригодными для купания.