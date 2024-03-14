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Вопрос содержания лесной дороги в Удмуртии может помочь решить ОАО «РЖД»

09:40, 14 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Вопрос содержания лесной дороги в Удмуртии может помочь решить ОАО «РЖД»
09:40, 14 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
236
0
#Малопургинский район\n#дороги\n#леса\n#Удмуртские деревни
Фото: МАУ "ОКЦ "Бобья-Учинская сельская управа"
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Жители двух деревень в Малопургинском районе обратились с просьбой к главе муниципалитета.

Малая Пурга. Удмуртия. Вопрос содержания лесных дорог у двух деревень в Малопургинском районе Удмуртии может помочь решить ОАО «РЖД». Об этом сообщил в ходе прямого эфира в соцсетях глава района Александр Деев. К нему поступил вопрос о дороге между деревнями Печкес и Черношур, расположенными рядом с границей с Можгинским районом Удмуртии.

«Там отсутствуют дороги, которые официально являются дорогами. Населённые пункты находятся в лесу, и те дороги, по которым жители передвигаются, являются официально лесными просеками. Юридически дорогами не являются», — подчеркнул Александр Деев.

Он признал, что проблема поддержания их в нормативном состоянии стоит. Вопрос решается с организациями, которые ими пользуются, — ОАО «РЖД» и лесники.

«С РЖД встречался, понимание есть. Как только снег сойдёт, постараемся этот вопрос решить», — заверил земляков глава района.

09:40, 14 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
236
0
#Малопургинский район\n#дороги\n#леса\n#Удмуртские деревни