В Ижевске утвердили программу формирования законопослушного поведения у водителей

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утвердили программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2024-2029 годы». Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и повышения культуры поведения на дороге, в Ижевске приняли специальную программу. Она направлена на правовое воспитание водителей и профилактику ДТП, отмечено в документе.

Контроль за исполнением программы глава Ижевска Дмитрий Чистяков возложил на свои плечи.

Финансирование программы не предусмотрено, мероприятия носят организационный характер.