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В Ижевске утвердили программу формирования законопослушного поведения у водителей

17:55, 18 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
В Ижевске утвердили программу формирования законопослушного поведения у водителей
17:55, 18 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
131
0
#Ижевск\n#водители\n#дороги
Фото: arzik2
131
0

Дмитрий Чистяков будет контролировать исполнение программы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске утвердили программу «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2024-2029 годы». Соответствующий документ опубликован на сайте администрации города.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и повышения культуры поведения на дороге, в Ижевске приняли специальную программу. Она направлена на правовое воспитание водителей и профилактику ДТП, отмечено в документе.

Контроль за исполнением программы глава Ижевска Дмитрий Чистяков возложил на свои плечи.

Финансирование программы не предусмотрено, мероприятия носят организационный характер.

17:55, 18 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
131
0
#Ижевск\n#водители\n#дороги