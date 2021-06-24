Подростки выкололи глаз бездомной собаке в Ижевске

Проводится проверка.

Ижевск. Удмуртия. Полиция проводит проверку после истязания бездомной собаки в Ижевске. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

«По факту публикации в сети интернет отделом полиции №1 проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - рассказали в министерстве.

Как пишут пользователи в соцсетях, в поселке Машиностроитель девочки-подростки избили пса палками с гвоздями и выкололи ему глаз. По словам жителей, собака была доброй и приходила во двор кормиться.

Неравнодушные горожане доставили животное в клинику, где его прооперировали, но спасти глаз не удалось.