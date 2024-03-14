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Глава Удмуртии рассказал о продолжении ремонта федеральной трассы М-7

19:53, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Глава Удмуртии рассказал о продолжении ремонта федеральной трассы М-7
19:53, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#ремонт\n#дороги\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
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К июню ожидается прекращение заторов на дороге возле Пугачево.

Можга. Удмуртия.  В ходе прямой линии 14 марта глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о ремонте федеральной трассы М-7. Планируется восстановить три участка дороги.

На данный момент идут работы на участке длиной 12 км в Малопургинском районе от Пугачево до двухуровневой развязки с обходом Ижевска. 

«Отставаний в работе нет, мы очень жестко это контролируем», — отметил глава Удмуртии.

К июню ожидается прекращение заторов и пробок на трассе. Также Александр Бречалов напомнил, что этот участок можно объехать через Бураново.

Помимо ремонта участка в Малопургинском районе запланировано восстановление асфальта у села Можга и участка возле города Можга. Заключен контракт на замену верхних слоев дороги на участке в 45 км от Пычаса до Пугачево, отмечает Александр Бречалов.

Напомним, ремонт на федеральной дороге приостанавливали из-за нарушений сроков выполнения контракта со стороны подрядчика.

19:53, 14 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
280
0
#ремонт\n#дороги\n#Удмуртия