Глава Удмуртии рассказал о продолжении ремонта федеральной трассы М-7

Можга. Удмуртия. В ходе прямой линии 14 марта глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о ремонте федеральной трассы М-7. Планируется восстановить три участка дороги.

На данный момент идут работы на участке длиной 12 км в Малопургинском районе от Пугачево до двухуровневой развязки с обходом Ижевска.

«Отставаний в работе нет, мы очень жестко это контролируем», — отметил глава Удмуртии.

К июню ожидается прекращение заторов и пробок на трассе. Также Александр Бречалов напомнил, что этот участок можно объехать через Бураново.

Помимо ремонта участка в Малопургинском районе запланировано восстановление асфальта у села Можга и участка возле города Можга. Заключен контракт на замену верхних слоев дороги на участке в 45 км от Пычаса до Пугачево, отмечает Александр Бречалов.

Напомним, ремонт на федеральной дороге приостанавливали из-за нарушений сроков выполнения контракта со стороны подрядчика.