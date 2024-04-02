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На ремонт двух участков дорог в Сюмсях выделили более 55 млн рублей

16:35, 02 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
На ремонт двух участков дорог в Сюмсях выделили более 55 млн рублей
16:35, 02 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#дороги\n#капремонт\n#Сюмси
Фото: Павел Кудрявцев
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Отремонтируют улицы Пролетарская и Больничная.

Сюмси. Удмуртия. В селе Сюмси запланирован капремонт двух участков дорог – улицы Пролетарской от улицы Базарной до улицы Октябрьской и улицы Больничной на подъезде к Сюмсинской больнице от МКД №15. Об этом сообщил глава района Павел Кудрявцев в соцсетях.

На выполнение ремонта заключены два контракта с подрядчиком ООО «Органик» на сумму около 55,4 млн рублей. Работы пройдут в рамках  муниципальной программы, подпрограммы «Содержание и развитие муниципального хозяйства».

Сейчас строители завозят песок, приступить к работе подрядчик планирует 1 мая. Окончание ремонта по условиям контракта – 30 сентября 2024 года.

16:35, 02 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
150
0
#дороги\n#капремонт\n#Сюмси