На ремонт двух участков дорог в Сюмсях выделили более 55 млн рублей

Сюмси. Удмуртия. В селе Сюмси запланирован капремонт двух участков дорог – улицы Пролетарской от улицы Базарной до улицы Октябрьской и улицы Больничной на подъезде к Сюмсинской больнице от МКД №15. Об этом сообщил глава района Павел Кудрявцев в соцсетях.

На выполнение ремонта заключены два контракта с подрядчиком ООО «Органик» на сумму около 55,4 млн рублей. Работы пройдут в рамках муниципальной программы, подпрограммы «Содержание и развитие муниципального хозяйства».

Сейчас строители завозят песок, приступить к работе подрядчик планирует 1 мая. Окончание ремонта по условиям контракта – 30 сентября 2024 года.