На дороги Удмуртии с 1 июня начнут наносить разметку

Ижевск. Удмуртия. С 1 июня на дороги Удмуртии начнут наносить разметку. Об этом журналистам рассказал заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин.

В настоящий момент дорожники латают возникшие на дорогах ямы литым асфальтом. Для непредвиденных случаев производство асфальта на Воткинском заводе не прекращалось всю зиму, и на сегодняшний момент он вышел в режим полной мощности.

С 1 марта в Удмуртии запустили в работу ещё два завода по производству литого асфальта. Планировалось, что с 3-4 марта также два завода заработают в Ижевске, но из-за похолодания их запуск отложили до 11 марта.

Отмечается, что литой асфальт является временной мерой, пока на объектах не приступят к капитальному ремонту.

Игорь Асабин рассказал, что каждый год капремонт дорог планируется начать с 1 мая, но из-за теплой погоды это удаётся сделать раньше. К примеру, в 2022 году работы стартовали с 28 апреля, а в 2023 — с 22 апреля.

С 1 апреля в Удмуртии начнёт действовать комиссия по обследованию гарантийных участков. Специалистам предстоит проверить более тысячи дорог и участков и узнать, как они пережили зиму.