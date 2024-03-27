Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Небольшая промоина образовалась на перекрёстке улиц Ленина и Коммунаров в Ижевске

19:10, 27 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Небольшая промоина образовалась на перекрёстке улиц Ленина и Коммунаров в Ижевске
19:10, 27 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
158
0
#Ижевск\n#ямы\n#дороги\n#Ижводоканал
Фото: ИА "Сусанин"
158
0

За состоянием дороги на месте следят специалисты «Ижводоканала».

Ижевск. Удмуртия. Специалисты «Ижводоканала» следят за порядком в месте промоины на перекрёстке улиц Коммунаров и Ленина в столице Удмуртии. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Здесь находится старый колодец. Вчера, 26 марта, наши специалисты засыпали небольшую промоину гравием и асфальтной крошкой. Видимо, из-за талых вод опять образовалась яма, в которую даже попал автомобиль. Труба, идущая под дорогой, герметизирована, прорывов нет. На месте работают наши специалисты, следят за порядком», — отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что на ближайшее лето запланирован ремонт трамвайных путей по улице Ленина. В рамках этих работ древний колодец планируют перенести на другое, более безопасное место.

UPD: по информации на 19:50, яму заделали.

19:10, 27 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
158
0
#Ижевск\n#ямы\n#дороги\n#Ижводоканал