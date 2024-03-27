Небольшая промоина образовалась на перекрёстке улиц Ленина и Коммунаров в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Специалисты «Ижводоканала» следят за порядком в месте промоины на перекрёстке улиц Коммунаров и Ленина в столице Удмуртии. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе предприятия.

«Здесь находится старый колодец. Вчера, 26 марта, наши специалисты засыпали небольшую промоину гравием и асфальтной крошкой. Видимо, из-за талых вод опять образовалась яма, в которую даже попал автомобиль. Труба, идущая под дорогой, герметизирована, прорывов нет. На месте работают наши специалисты, следят за порядком», — отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что на ближайшее лето запланирован ремонт трамвайных путей по улице Ленина. В рамках этих работ древний колодец планируют перенести на другое, более безопасное место.

UPD: по информации на 19:50, яму заделали.