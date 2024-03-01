Агрызский район собирается заасфальтировать участок дороги из удмуртской деревни Иж-Бобья

Ижевск. Удмуртия. Власти Малопургинского района Удмуртии обсудили вопрос ремонта автодороги из Верхней Иж-Бобьи в Старую Монью с руководством Агрызского района Татарстана. Об этом рассказал в ходе прямого эфира в соцсетях глава Малопургинского района Александр Деев.

Напомним, о планах по взаимодействию с соседним регионом он заявил ещё в декабре 2023 года.

«По этой дороге мой заместитель встречался на сессии райсовета Агрызского района. Тот участок дороги пролегает по их территории. Заинтересованность Агрыза очень большая, они собираются выходить на руководство Татарстана, собираясь построить участок, который выходит на Красногорскую дорогу», — сказал Александр Деев.

Он подчеркнул, что на территории Малопургинского района дорога имеет щебёночное покрытие; «оно не идеальное, но оно есть. Насчёт асфальтирования речь пока не идёт».

Александр Деев пояснил, что заинтересованность Агрыза в том, что данная дорога является выходом на трассу М-7. Поэтому глава района предупредил, что новое покрытие дороги повлечёт увеличение трафика: «все прелести большой дороги вы ощутите на себе, но территория начнёт развиваться».