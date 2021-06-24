В Удмуртии возбудили уголовное дело после гибели двух братьев на пруду

В районе проверят меры обеспечения безопасности.

Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском районе Удмуртии возбудили уголовное дело по факту смерти двух братьев, которые утонули на пруду в деревне Мещеряки. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике.

Напомним, трагедия произошла 23 июня около 18:00. 11-летний и 14-летний мальчики купались в местном пруду на окраине деревни.

Дело возбудили по части 3 статьи 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум лицам). В настоящее время следователи допрашивают очевидцев, родителей, руководство населенного пункта.

После будет дана оценка действиям должностных лиц в части обеспечения безопасности на водоемах района.

«Пруд коварный, несмотря на то, что маленький, верхний слой воды теплый, а нижний очень холодный, дно не ровное, илистое, много ям», - рассказал начальник Поисково-спасательной службы Удмуртии Валерий Старцев.

По информации службы, спасатели и водолазы находятся в режиме повышенной готовности.