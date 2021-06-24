Кондиционеры в новых трамваях Ижевска не справляются с жарой

У устройств не хватает мощности для охлаждения всего салона.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске кондиционеры в новых трамваях не могут достаточно охлаждать воздух при такой аномальной жаре. Об этом в утреннем эфире «Кофе с мэром» рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

В новых транспортных средствах установлены кондиционеры, которые работают без регулирования температуры. На данный момент они функционируют, но не способны охлаждать воздух до комфортной температуры.

Возникали случаи, когда кондиционеры просто не были включены, поэтому мэр Ижевска попросил транспортников исключить такие ситуации.

«Кондиционеры будут работать во всех трамваях», - заявил глава города Олег Бекмеметьев.

Изначально при выборе трамваев больше уделяли внимание мощности системы обогрева, чтобы не дать пассажирам замерзнуть при низких зимних температурах.

Напомним, что недавно в Ижевске из-за высоких температур воздуха вздулись трамвайные рельсы на перекрестке улиц 10 лет Октября и 40 лет Победы. Синоптики предупреждают, что такая аномальная жара в Удмуртии может продержаться до конца лета.