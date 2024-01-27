В Удмуртии к сезону дорожных работ заранее запустят асфальтобетонные заводы

Ижевск. Удмуртия. Планами дорожных работ на предстоящий сезон 2024 года поделился министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. В прямом эфире радиостанции «Моя Удмуртия» принял участие также начальник отдела организации, ремонта и содержания искусственных дорожных сооружений регионального «Управтодора» Максим Зоренко.

По словам главы Миндортранса, ремонт автотрасс начнется с 1 мая 2024 года, или даже раньше, если позволят погодные условия. До этого срока необходимо запустить асфальтобетонные заводы, пояснил министр. Там уже идет подготовка – завозятся и проверяются на соответствие ГОСТ инертные материалы, подбираются по согласованию с Миндортрансом асфальтобетонные смеси.

Сейчас дорожные службы заняты содержанием дорог. Их расчищают от снега, обрабатывают реагентами. Если позволяет температура воздуха – от минус 10 градусов и выше – то проводится и ямочный ремонт литым и холодным асфальтами.

На производстве литого асфальтобетона в Воткинске поддерживается необходимая температура, чтобы битум не застекленел, и в любой момент можно было отгрузить партию материала. С потеплением, которое ожидается с конца апреля – начала мая, начнется выпуск мелкозернистого асфальтобетона, рассказал Алексей Горбачев.

Кстати, задачу начать подготовку к производству литого асфальта в 2024 году уже с февраля поставил перед региональным Миндортрансом глава Удмуртии. В докладе перед Госсоветом республики Александр Бречалов заявил, что считает поздний запуск асфальтобетонных заводов минувшей весной ошибкой. Отсутствие готовых материалов привело к двухнедельной задержке с момента наступления тепла до первых ямочных ремонтов.

Алексей Горбачев добавил также, что с апреля по май в Удмуртии пройдут объезды гарантийных дорог. В прошлом году специалисты Миндортранса проверили 1001 объект. В этом году список корректируется с учетом того, что гарантийные сроки по некоторым дорогам истекли. При этом в перечень необходимо внести новые объекты. Эксперты проверят каждый из них трижды, при разных погодных условиях. Выявленный брак будут устранять подрядчики, это зафиксировано в договорах.

Добавим, недавно из списка дорог, которые будут обновлены в Удмуртии в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», убрали 7-километровый участок трассы Глазов-Карсовай в Глазовском районе. Предполагалось отсыпать его щебенкой, но по просьбам жителей решено использовать асфальт, что потребует дополнительного времени. Работы в связи с этим перенесены на более поздний срок.