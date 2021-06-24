В Ижевске часть уличного тренажёра упала на ребёнка

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ребёнок получил травмы после занятий на уличном тренажёре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.

Инцидент произошёл в среду, 23 июня. На улице Клубной металлическая конструкция тренажёра упала на девочку 9 лет. Ребёнка пришлось госпитализировать. Характер травм не уточняется.

Следственное управление СК России по Удмуртии начало доследственную проверку.

UPD: в прокуратуре Удмуртской Республики сообщили, что девочка упала с качели во дворе дома. Ведомство организовало проверку: сотрудникам предстоит выяснить, как выполняли свою работу ответственные за содержание и ремонт детской площадки.