Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект Комосстрой Спецпроект
Обещания Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Детство, украденное войной Лонгрид За свободой – в походы Лонгрид Взрывы в Пугачево. 10 лет спустя Лонгрид

В Ижевске часть уличного тренажёра упала на ребёнка

10:00, 24 июня, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске часть уличного тренажёра упала на ребёнка
10:00, 24 июня, 2021
Андрей Бирюков
341
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт
Фото: twenty20.com
341
0

Следственный комитет начал проверку.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ребёнок получил травмы после занятий на уличном тренажёре. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртской Республике.
Инцидент произошёл в среду, 23 июня. На улице Клубной металлическая конструкция тренажёра упала на девочку 9 лет. Ребёнка пришлось госпитализировать. Характер травм не уточняется.
 
Следственное управление СК России по Удмуртии начало доследственную проверку.
 
UPD: в прокуратуре Удмуртской Республики сообщили, что девочка упала с качели во дворе дома. Ведомство организовало проверку: сотрудникам предстоит выяснить, как выполняли свою работу ответственные за содержание и ремонт детской площадки.
10:00, 24 июня, 2021
Андрей Бирюков
341
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#спорт