В Удмуртии сняли ограничения движения для общественного транспорта по федеральной трассе М-7

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сняты все ограничения для общественного транспорта на проезд по федеральной трассе М-7. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Напомним, с 06:00 22 января снято ограничение для движения большегрузов по удмуртскому отрезку федеральной трассы М-7 «Волга». Также были отменены все ограничения на региональных дорогах. После этого начали образовываться пробки из грузовиков и легковушек.

С 16:00 22 января на трассе М-7 сняли ограничения и для общественного транспорта.