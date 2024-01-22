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В Удмуртии сняли ограничения движения для общественного транспорта по федеральной трассе М-7

16:40, 22 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии сняли ограничения движения для общественного транспорта по федеральной трассе М-7
16:40, 22 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги
Фото: ИА «Сусанин»
64
0

Проезд открыт с 16:00.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии сняты все ограничения для общественного транспорта на проезд по федеральной трассе М-7. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Напомним, с 06:00 22 января снято ограничение для движения большегрузов по удмуртскому отрезку федеральной трассы М-7 «Волга». Также были отменены все ограничения на региональных дорогах. После этого начали образовываться пробки из грузовиков и легковушек.

С 16:00 22 января на трассе М-7 сняли ограничения и для общественного транспорта.

16:40, 22 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
64
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги