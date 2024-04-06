В Малопургинском районе приведут в порядок размытые дороги 

Малая Пурга. Удмуртия. В Малопургинском районе размыло дороги. Об этом сообщил глава района Александр Деев на своей странице «ВКонтакте».

Наибольшее количество жалоб поступило от жителей Косоево и Карашура. Ведущие в эти населённые пункты дороги уже отгрейдированы, отметил Александр Деев.

Кроме того, глава района пообещал, что по мере подсыхания в нормативное состояние приведут все грунтовые дороги, а также участки с гравийным и щебёночным покрытием.

Также Александр Деев сообщил, что ситуация с паводком находится на контроле. Состояние плотин, прудов и рек проверяется в круглосуточном режиме.

На особом контроле река Иж в селе Яган, уровень воды в реке на 2,5 метра выше ординара. В случае ЧС подготовлен план размещения населения села. Готовы плавсредства, мотопомпы, пиломатериалы и всё необходимое.

«Задача особой важности — обеспечение безопасности детей на водоёмах. Главное правило — дети всегда должны быть под пристальным вниманием взрослых», — отметил глава.