Попавший под машину и спасенный в Кунгуре пес оказался волком

Кунгур. Пермский край. Волонтеры посчитали собакой волка, сбитого на автотрассе в Кунгуре Пермского края. Лесного хищника в четвероногом пациенте опознал ветеринар, оказавший помощь животному, пишет «Российская газета».

Выяснилось, что под машину попал молодой самец. В одной из ветклиник Перми пострадавшему сделали рентген конечностей и черепа. Выяснилось, что зверь навсегда останется инвалидом – у него перебит плечевой нерв.

Волку уже дали имя – Алекс. Шефство над ним взял приют для домашних животных «Кунгурский хвостатый бродяга». Объявлен сбор средств на лечение.