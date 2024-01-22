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Попавший под машину и спасенный в Кунгуре пес оказался волком

17:29, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Попавший под машину и спасенный в Кунгуре пес оказался волком
17:29, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
255
0
#Пермский край\n#Кунгур\n#дороги\n#происшествие\n#природа\n#животные\n#собаки\n#волки
Фото: vk.com/kungur_brodyaga
255
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Ошибка раскрылась во время осмотра у ветеринара.

Кунгур. Пермский край. Волонтеры посчитали собакой волка, сбитого на автотрассе в Кунгуре Пермского края. Лесного хищника в четвероногом пациенте опознал ветеринар, оказавший помощь животному, пишет «Российская газета».

Выяснилось, что под машину попал молодой самец. В одной из ветклиник Перми пострадавшему сделали рентген конечностей и черепа. Выяснилось, что зверь навсегда останется инвалидом – у него перебит плечевой нерв. 

Волку уже дали имя – Алекс. Шефство над ним взял приют для домашних животных «Кунгурский хвостатый бродяга». Объявлен сбор средств на лечение.

17:29, 22 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
255
0
#Пермский край\n#Кунгур\n#дороги\n#происшествие\n#природа\n#животные\n#собаки\n#волки