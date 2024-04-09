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Размытую дорогу в селе Мушак Киясовского района отсыпят щебнем

08:30, 09 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Размытую дорогу в селе Мушак Киясовского района отсыпят щебнем
08:30, 09 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
208
0
#дороги\n#паводок\n#Киясовский район
Фото: Игорь Асабин
208
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Пока организован объезд.

Киясово. Удмуртия. Размытую дорогу в селе Мушак Киясовского района приводят в норму. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин в соцсетях.

Напомним, в субботу, 6 апреля, участок дороги Мушак – Тавзямал размыло из-за паводка. Проезжая часть разрушилась. В районе ввели режим повышенной готовности.

Работы на объекте велись с помощью тяжёлой техники. «В ходе ремонта дорожниками был обнаружен еще один подмыв насыпи, который удалось вовремя локализовать», — рассказал Игорь Асабин.

На сегодня, 9 апреля, запланировано отсыпать дорогу щебнем и поставить ограждения, тем самым обеспечив проезд.

Пока что объезд участка организован по дорогам:  Киясово – Ермолаево – Михайловск – Мушак, Киясово-Ермолаево-Карамас-Пельга-Байсары-Мушак. 

08:30, 09 апреля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
208
0
#дороги\n#паводок\n#Киясовский район