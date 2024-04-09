Размытую дорогу в селе Мушак Киясовского района отсыпят щебнем

Киясово. Удмуртия. Размытую дорогу в селе Мушак Киясовского района приводят в норму. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Удмуртии Игорь Асабин в соцсетях.

Напомним, в субботу, 6 апреля, участок дороги Мушак – Тавзямал размыло из-за паводка. Проезжая часть разрушилась. В районе ввели режим повышенной готовности.

Работы на объекте велись с помощью тяжёлой техники. «В ходе ремонта дорожниками был обнаружен еще один подмыв насыпи, который удалось вовремя локализовать», — рассказал Игорь Асабин.

На сегодня, 9 апреля, запланировано отсыпать дорогу щебнем и поставить ограждения, тем самым обеспечив проезд.

Пока что объезд участка организован по дорогам: Киясово – Ермолаево – Михайловск – Мушак, Киясово-Ермолаево-Карамас-Пельга-Байсары-Мушак.